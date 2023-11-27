زيلينسكي يكشف الصعوبات التي يواجهها الجنود الأوكرانيون مع بداية تساقط الثلوج

المصدر: د ب ا

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لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتباه مواطني بلاده إلى الوضع الصعب بشكل خاص الذي يواجهه جنودهم على الخطوط الأمامية، مع بداية الطقس الشتوي في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابة اليومي عبر الفيديو ليل الأحد "الآن، عندما يصبح الأمر صعبا للغاية، في مثل هذه الظروف، يجب علينا جميعا أن نكون ممتنين بشكل خاص لأولئك الذين يدافعون عن بلدنا، والذين ينفذون العمليات الهجومية الأوكرانية، والذين هم في مواقع قتالية، الذين يقومون بواجبات في المجموعات القتالية المتنقلة وفي جميع وحداتنا الأخرى التي تحمي أوكرانيا وحياة دولتنا واستقلالنا".

وضربت عاصفة ثلجية شديدة ساحل أوكرانيا على البحر الأسود يوم الأحد، مما تسبب في مشاكل في العديد من الأماكن.

وانقطعت الكهرباء عن بعض المناطق وأصبحت الطرق غير صالحة للسير، في حين أجبرت المناطق الوسطى من البلاد على مواجهة البرد والصقيع.

وتسببت العاصفة الثلجية أيضا في شل حركة المرور والحياة العامة في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وفي الشتاء الماضي، حاول الجيش الروسي الضغط على السكان الأوكرانيين بضربات جوية ضد البنية التحتية للطاقة في البلاد. ويتوقع المسؤولون في كييف أن تلجأ روسيا لاستراتيجية مماثلة هذا الشتاء.

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