موسكو تعلن إنشاء دفاع جوي موحد لدول سوفييتية سابقة

المصدر: دبي ،عواصم - البيان، وكالات

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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (عدد من الدول السوفييتية السابقة)، في حين تستعر حرب المسيّرات بين موسكو وكييف، واشتد القتال على الجبهة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن شويغو في مقابلة تلفزيونية: «في الواقع تم إنشاء (نظام الدفاع الجوي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي) على المستوى الثنائي. لدينا اتفاق، وهناك أنظمة دفاع جوي مع كل دولة»، مشيراً إلى أرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان ومع بيلاروسيا.

وبحسب شويغو فإن المنظومة «مجهزة وتعمل»، وتجري تدريبات بشكل دوري لإبقائها في حالة قتالية، وأوضح شويغو: «هناك نظام دفاع جوي موحد في رابطة الدول المستقلة، ولكن في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تم إنشاؤه بالفعل».

مقاتلات جديدة

وأعلنت مؤسسة «روستيخ» الروسية أنها سلمت سلاح الجو الروسي دفعة من مقاتلات «Su - 35S» الجديدة المتعددة المهام، والتي تنتمي إلى الجيل الرابع، وفق بيان للمؤسسة.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات «Su-35S» صممت لتوفر التفوق الجوي للقوات العسكرية، فضلاً عن أنها مجهزة بـ 12 نقطة تعليق، تسمح لها بحمل ترسانة قوية ومتنوعة من الأسلحة الصاروخية، التي يمكنها تدمير الأهداف البرية والبحرية، ليلاً ونهاراً، ومن مسافات بعيدة.

وقال المدير العام للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سليوسار: «بالإضافة لمقاتلات Su-35S متعددة المهام يستعد مصنع كومسومولك لتسليم الجيش الروسي دفعة أخرى من مقاتلات الجيل الخامس Su-57، هذه الطائرات من المفترض أن تسلم بحلول نهاية العام الجاري».

محاور متعددة

في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 450 قتيلاً وجريحاً، وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، و53 مسيرة، أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو - 27»، ومقاتلة من طراز «ميغ - 29» في خيرسون ودنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى اعتراض 17 صاروخاً من طراز «هيمارس».

وأفادت الوزارة بأن الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا، وترسانة ذخيرة الطيران في مقاطعة تشيركاسي»، كما أعلنت القوات الروسية تدمير صاروخي «إس - 200» أوكرانيين فوق بحر آزوف.

استعادة كوبيانسك

من جانبه حذر الجيش الأوكراني من أن روسيا تحاول السيطرة على مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف.

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة في شمال شرقي أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وتمكنت من تحقيق مكاسب على الأرض، وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني فولوديمير فيتيو: إن القتال يدور الآن حول قرية سينكيفكا، على بعد بضعة كيلومترات فقط شمال شرق كوبيانسك، وأضاف: إن الجيش الأوكراني صد أربع هجمات روسية في المنطقة. وإلى الجنوب في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا يقف الجيش الأوكراني أيضاً في موقف دفاعي، حيث إن الوضع حول أفدييفكا صعب بشكل خاص. وقال مدونون عسكريون روس: إن القوات الروسية تمكنت من تحقيق المزيد من المكاسب في المنطقة الصناعية بالمدينة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها دمرت ثماني طائرات مسيرة من أصل 9 طائرات، أطلقتها روسيا، خلال الليلة قبل الماضية. جاء الهجوم، الذي قالت القوات الجوية إنه تم شنه من الجنوب الشرقي بعد يوم على أكبر هجوم روسي بطائرات مسيّرة، منذ بدء الحرب.

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