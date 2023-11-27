حدث وتاريخ.. 27 نوفمبر 1895 ألفرد نوبل يوقّع وصيته التي أوصى فيها بوقف أمواله على إنشاء جائزة نوبل بعد وفاته. 1919 انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس والذي طالب باستقلال فلسطين. 1983 تحطّم طائرة بوينغ 747 في رحلة أفيانكا 011 بالقرب من مطار مدريد باراخاس ما أسفر عن مقتل 181. 2007 انعقاد «مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط» في أنابوليس. صورة التاريخ: 27 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1895 ألفرد نوبل يوقّع وصيته التي أوصى فيها بوقف أمواله على إنشاء جائزة نوبل بعد وفاته. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App