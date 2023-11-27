حدث وتاريخ.. 27 نوفمبر

ت + ت - الحجم الطبيعي

1895 ألفرد نوبل يوقّع وصيته التي أوصى فيها بوقف أمواله على إنشاء جائزة نوبل بعد وفاته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز