فقدان 13 شخصاً غالبيتهم من مصر.. غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات اليونانية أن سفينة شحن غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وسط أمواج عاصفة في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أدى إلى فقدان 13 من أفراد الطاقم وإنقاذ شخص واحد.

قال خفر السواحل إن السفينة رابتور، المسجلة في جزر القمر، كانت في طريقها إلى إسطنبول قادمة من الإسكندرية بمصر، وعلى متنها 6000 طن من الملح.

وأكد خفر السواحل أن طاقمها مكون من 14 فردا، بينهم ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريين اثنين.

واضافت السلطات أن السفينة أبلغت عن مشكلة ميكانيكية في الساعة السابعة صباح الأحد، وأرسلت إشارة استغاثة وبعد فترة وجيزة اختفت على بعد حوالي 4 أميال بحرية (8 كيلومترات) جنوب غرب ليسبوس.

قالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة الأسوشيتدبرس إنه تم إنقاذ مصري.

وأضافت أن ثماني سفن تجارية ومروحيتين وفرقاطة تابعة للبحرية اليونانية تبحث عن ناجين.

وأشارت إلى أن ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل واجهت صعوبة في الوصول إلى المنطقة بسبب الأمواج الهائجة. تحدثت المتحدثة شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن القضية كانت مستمرة وغير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة (50 ميلا في الساعة) تهب في المنطقة.

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