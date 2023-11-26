بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب في الرئة

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إصابته بالتهاب، وظهر جالساً في مقر سكنه بدلاً من ساحة القديس بطرس، وقرأ أحد مساعديه عظته، اليوم، نيابةً عنه.

وقال فرنسيس، الذي سعل ولديه ضمادة على يده، إن لديه «التهابا في الرئة».

وكان المكتب الصحافي للكرسي الرسولي أعلن، في وقت سابق، أن «البابا فرنسيس سيتلو صلاة التبشير الملائكي على الهواء مباشرة من كنيسة بيت القديسة مارتا»، مشيراً إلى أن الصلاة ستُبث مباشرة عبر شاشات في ساحة القديس بطرس وعلى موقع فاتيكان نيوز على الإنترنت.

وعادة ما يتلو البابا صلاة التبشير الملائكي من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس.

وبسبب الرشح الخفيف الذي يعانيه، وأجري على خلفيته فحوص طبية أمس استبعدت خطر أي مضاعفات رئوية، تلا، اليوم، صلاة التبشير الملائكي من كنيسة القديسة مارتا.

وقال البابا، قبل أن يقرأ أحد الرهبان الجالسين إلى جانبه النص الذي يقدم صلاة التبشير الملائكي: «اليوم لا أستطيع الذهاب إلى نافذة القصر الرسولي؛ لأنني أعاني مشكلة التهاب في رئتي». وترأس شخصياً الصلاة قبل أن يفسح المجال أمام رجل الدين لتلاوة تتمة الصلاة.

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