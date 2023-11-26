روسيا تؤكد إسقاط عشرات الطائرات المسيَّرة الأوكرانية المتجهة إلى موسكو

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت السلطات الروسية، اليوم، أن أوكرانيا حاولت شن هجوم على موسكو بعشرات الطائرات المسيرة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إطلاق روسيا هجومها الأكثر كثافة بواسطة مسيرات على كييف منذ بدء الحرب عام 2022، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في سلسلة منشورات على موقع «تليغرام»، أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 طائرة مسيَّرة على الأقل فوق منطقة موسكو - التي تحيط بالعاصمة لكنها لا تشملها - وثلاث مناطق أخرى في جنوب وغرب البلاد.

ولم تتحدث الوزارة وسوبيانين عن وقوع إصابات من جراء الهجمات.

وكتب أندريه فوروبييف، حاكم منطقة موسكو على حسابه على «تليغرام»، أن هجمات الطائرات المسيَّرة ألحقت أضراراً بثلاث بنايات، لكن لم يصَبْ أي أفراد بأذى.

وأفادت حسابات روسية رسمية على «تليغرام» أن طائرة مسيَّرة تحطمت في بناية سكنية مكونة من 12 طابقاً في مدينة تولا غربي روسيا، التي تقع على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب موسكو، ما أدى إلى إصابة أحد السكان وانتشار حالة من الذعر.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن السلطات أغلقت مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو فترة وجيزة بسبب هجوم الطائرات المسيرة.

واستؤنف العمل بالمطارين بشكل طبيعي بحلول الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، بحسب بيانات نُشرت على مواقع تتبع الرحلات الدولية.

ولم يقر مسؤولون أوكرانيون، حتى ظهر اليوم، بالضربات أو يعلقوا عليها، التي جاءت بعد يوم من استهداف روسيا للعاصمة الأوكرانية بأكثر من 60 طائرة مسيَّرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز