إسرائيل تعلن إطلاق سراح 39 فلسطينياً بموجب الاتفاق مع حماس

المصدر: أ ف ب

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أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء السبت، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينياً، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم في القدس الشرقية المحتلة.

وأبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاما) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاماً.

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