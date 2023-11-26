حدث وتاريخ.. 26 نوفمبر

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التاريخ:
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1950 الجيش الصيني يدخل كوريا الشمالية إبان الحرب الكورية بين الجارتين الشمالية والجنوبية.

 

 

 

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