حدث وتاريخ.. 26 نوفمبر 1950 الجيش الصيني يدخل كوريا الشمالية إبان الحرب الكورية بين الجارتين الشمالية والجنوبية. 1960 الأمم المتحدة تعلن استقلال موريتانيا وفي 1973 تصبح عضواً في جامعة الدول العربية. 1962 أحمد بن بلة يشكل أول حكومة في الجزائر ويصبح الرئيس الأول للبلاد بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي. 2003 طائرة الركاب الفرنسية البريطانية «الكونكورد» تحلق برحلتها الأخيرة في مدينة برستل في إنجلترا. صورة التاريخ: 26 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1950 الجيش الصيني يدخل كوريا الشمالية إبان الحرب الكورية بين الجارتين الشمالية والجنوبية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App