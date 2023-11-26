آلاف المتظاهرين في شوارع تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن

المصدر: أ ف ب

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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن في قطاع غزة، وذلك بعد أن مضى 50 يوماً على هجوم حركة حماس.

وتجمع المتظاهرون مساء السبت حاملين العلم الإسرائيلي ولافتات الاحتجاج في وسط المدينة الساحلية. وكتب على إحدى اللافتات "لا نصر حتى آخر رهينة".

وقدر المنظمون عدد المشاركين بما يقدر بنحو 100 ألف شخص. كما تم تنظيم احتجاجات في القدس.

وردت إسرائيل بهجوم جوي وبري أسفر عن مقتل نحو 14 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

ودخلت هدنة مدتها أربعة أيام بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ يوم الجمعة.

كما نص الاتفاق على الإفراج التدريجي عن الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين.

وأفرج عن مجموعة أولى من 24 رهينة هم 13 إسرائيلياً و11 أجنبياً يوم الجمعة.

لكن مساء السبت، اتهمت حماس إسرائيل بعدم الالتزام بشروط الاتفاق وأخرت بشكل غير متوقع الإفراج عن مجموعة ثانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين هددوا بإلغاء الهدنة إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول منتصف الليل (22:00 بتوقيت جرينتش).

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