إسرائيل تهدد باستئناف الهجوم على غزة اليوم إذا لم تطلق حماس الرهائن

المصدر: وكالات

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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل، فإن الجيش سيستأنف هجومه على غزة. جاء ذلك بعدما قالت حماس إنها ستؤخر صفقة التبادل.

ونشرت القناة 13 وإن12 نيوز وموقع واي نت الإخباري وغيرهم هذا التعليق.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل، فإن الجيش سيستأنف هجومه على غزة.

جاء ذلك بعدما قالت حماس إنها ستؤخر صفقة التبادل.

ونشرت القناة 13 وإن12 نيوز وموقع واي نت الإخباري وغيرهم هذا التعليق.

وكان الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد أعلن اليوم، أنه قرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن، حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: «تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى؛ حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع».

وأضافت أن عملية إطلاق سراح الرهائن سوف تؤجل إذا لم تلتزم إسرائيل بالمعايير المتفق عليها لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلَّم حتى الآن للصليب الأحمر.

وكان مصدر في حماس قد قال، في وقت سابق مساء اليوم: «تبدأ كتائب عز الدين القسام الآن تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خانيونس وعددهم 14 محتجزاً».

وكانت سلطات السجون الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إطلاق 42 معتقلاً فلسطينياً.

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