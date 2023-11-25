ارتفاع عدد الأوروبيين الذين رفضت بريطانيا دخولهم 5 أضعاف منذ بريكست

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين رفضت المملكة المتحدة دخولهم إلى أراضيها في 2023 ارتفع بواقع خمسة أمثال منذ فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشارت البيانات التي صدرت يوم الخميس، أن السلطات رفضت دخول أكثر من 11 ألفا و500 مواطني أوروبي عند الحدود في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، بارتفاع من نحو 2200 على مدار نفس الفترة في 2019.

وارتفع عدد الفرنسيين الذين رُفض دخولهم في 2023 بستة أمثال مقارنة بعام 2019.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الألمان الذين رفضت السلطات دخولهم للمملكة المتحدة إلى 411 العام الجاري حتى سبتمبر بارتفاع من 60 في الثلاثة أرباع الأولى من 2019.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أظهرت البيانات تأثير إنهاء التنقل الحر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب بريكست، وأثر زيادة التركيز على ضبط الهجرة إلى البلاد.

وغادرت المملكة المتحدة التكتل في 31 يناير 2020، ولكن بفترة انتقالية استمرت حتى 31 ديسمبر من نفس العام.

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