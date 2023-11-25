مقتل وإصابة 32 شخصاً جراء حريق في مركز تجاري باكستاني

المصدر: ا ب

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أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون في باكستان اليوم السبت أن حريقا اندلع في مركز تجاري في مدينة كراتشي بجنوب غرب البلاد أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 22 آخرين.

يقع مركز "أر جيه مول" متعدد الطوابق في مبنى تجاري شاهق يضم أيضًا مراكز اتصال وشركات برمجيات.

أرسلت إدارة الإطفاء ثماني سيارات إطفاء إلى مكان الحادث بعد أن تم تنبيهها في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

قال اشتياق أحمد خان، كبير مسؤولي الإطفاء، إن الطابق الرابع من المبنى كان الأكثر تضررا.

وأكد عمدة كراتشي مرتضى وهاب صديقي على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، أنه تم إخماد الحريق وتجري عملية التبريد.

كتب صديقي: "نحن نبذل قصارى جهدنا للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ حياتهم وتزويدهم بكل العلاج المطلوب لإنقاذ حياتهم". لم يتضح على الفور سبب الحريق.

كراتشي هي عاصمة إقليم السند الجنوبي، حيث تشيع مثل هذه الحوادث. في وقت سابق من هذا العام في أبريل، اندلع حريق في مصنع للملابس ما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الإطفاء. اجتاحت النيران المبنى، مما أدى في النهاية إلى انهياره.

في أغسطس 2021، قُتل 10 أشخاص على الأقل في حريق بمصنع للمواد الكيميائية في نفس المدينة. في أسوأ حادث من نوعه، قُتل 260 شخصًا بعد أن حوصروا داخل مصنع للملابس عندما اندلع حريق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مخططو مدن ومهندسون إنهم على يقين من أن معظم المباني في كراتشي - السكنية والتجارية والصناعية - لا تحتوي على أنظمة للوقاية من الحرائق ومكافحة الحرائق، حسبما ذكرت صحيفة "دون" أكبر صحيفة باكستانية ناطقة باللغة الإنجليزية.

جاء في التقرير: "اتفقوا على أن "الإهمال الإجرامي" من جانب الهيئات التنظيمية مثل هيئة مراقبة البناء في السند هو الذي عرّض حياة الملايين من الناس في المدينة للخطر".

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