روسيا تشن أكبر هجوم بالمسيرات على أوكرانيا منذ بدء الحرب

المصدر: أ ب

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شنت روسيا صباح السبت أعنف هجوم بالمسيرات على أوكرانيا منذ بداية هجومها الشامل في عام 2022، مستهدفة العاصمة الأوكرانية، حسبما قال مسؤولون عسكريون.

كتب قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق تليغرام: "كانت كييف هي الهدف الرئيسي".

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت في المجمل نحو 75 طائرة مسيرة بدون طيار ضد أوكرانيا، دمر الدفاع الجوي 71 منها.

قال سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إن الهجوم كان "أضخم هجوم جوي بطائرات بدون طيار على كييف"، مشيراً إلى أن الدفاع الجوي أسقط أكثر من 60 هدفاً جوياً فوق العاصمة طوال الصباح.

بدأ الهجوم على كييف في الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستمر على شكل موجات لأكثر من ست ساعات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 77 مبنى سكنيًا و120 مؤسسة، وفقًا لبوبكو.

أصيب ما لا يقل عن خمسة مدنيين في هجوم بالمسيرات استمر لساعات على كييف، ما أدى إلى تضرر العديد من المباني، بما في ذلك روضة أطفال. من بين الجرحى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وفقًا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام: "أسقط جنودنا معظم المسيرات غير المأهولة. لسوء الحظ، ليس كل شيء ... لكننا نواصل العمل على تعزيز دفاعاتنا الجوية وإسقاط المزيد".

بالإضافة إلى كييف، تم استهداف مناطق سومي ودنيبروبتروفسك وزابورجيا وميكوليف وكيروفوهراد أيضًا.

تم تنفيذ الهجوم في صباح يوم الذكرى أو هولودومور الذي يحيي ذكرى المجاعة السوفيتية في أوكرانيا والتي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين من عام 1932 إلى عام 1933، والذي يتم الاحتفال به في يوم السبت الرابع من شهر نوفمبر.

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