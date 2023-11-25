الصين: ملتزمون بدعم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي

المصدر: بكين ـ وكالات

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أكدت الصين، أمس، موقفها المتمثل في الالتزام بدعم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بكين، مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا، التي تقوم بجولة تركز على الشرق الأدنى، ابتدأتها من الصين، للاحتفاء بمرور 60 عاماً على العلاقة الصينية ـ الفرنسية.

وقال وانغ، رداً على سؤال عن موقف بلاده من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، «موقف الصين واضح، سنلتزم بدعمنا للاستقلال الاستراتيجي لأوروبا».

وأضاف: إن أوروبا يجب ألا تخشى من التعاون مع الصين، بسبب المنافسة.

وتابع: «بالطبع سيكون هناك تنافس في التعاون، لكن لا يجب أن نخشى من التعاون بسبب التنافس. إن أكبر خطر يجب علينا التخلص منه هو الغموض الذي جاء به تسييس كل شيء»، مفيداً بأن الاعتمادية التي يجب الحد منها سريعاً هي التي تنطوي على سياسات الحماية.

وأكد وانغ، «سنستمع إلى مطالب الشركات الأوروبية ونحل مشكلات المستثمرين الأجانب في الصين بجدية». وأردف: «نعتقد أن باستمرار التعاون بين الصين وأوروبا، لن يكون هناك مواجهات بين طرفين، ولا انقسامات عالمية، ولا حرب باردة جديدة».

وأعرب وانغ عن أمله في تعميق أطر التعاون التقليدية مع فرنسا، في مجالات الطاقة النووية المدنية، والفضاء، واستكشاف مجالات أخرى، مثل: التعليم والبحث العلمي. وشدد على أن بلاده تحتفظ بعلاقات ودية طبيعية مع جميع الدول، منها: إيران، وروسيا، وكذلك فرنسا.

هيمنة

في المقابل، هيمنت الحرب في غزة، والحرب الأوكرانية ، على تصريحات كولونا خلال الإحاطة الإعلامية، وجددت مطالبة بلادها بالإفراج عن «جميع» الأسرى في قطاع غزة.

وحول الحرب في أوكرانيا، قالت كولونا، إنها تعوّل على «تنبّه» السلطات الصينية لتجنب أي مساهمة في المجهود الحربي الروسي، وقالت: «نحن نعوّل على تنبّه السلطات الصينية حتى لا تسهم أي جهة في الصين، خصوصاً القطاع الخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المجهود الحربي لروسيا».

الأمر الذي بينه مصدر دبلوماسي في باريس، نقلت «فرانس برس»، عنه قوله: إن الوضع في الشرق الأوسط على جدول أعمال محادثات كولونا ومحاوريها الصينيين، موضحاً أن «الصين لاعب له أهمية أكبر من أي وقت مضى في المنطقة» ويعود ذلك خصوصاً إلى «علاقتها المهمة والقوية مع إيران».

وأضاف: «أول شيء نتوقعه من الصين في هذا الصراع، هو توحيد جهودها مع جهودنا، لضمان تجنب أي تصعيد إقليمي، نظراً إلى الرسائل التي يمكن أن توصلها إلى لاعبين إقليميين، خصوصاً إيران».

مسؤوليات دولية

إلى ذلك، ذكرت كولونا، محاورها وانغ، بأن الصين، وفرنسا، «عضوان دائمان في مجلس الأمن»، ولديهما بصفتهما هذه «مسؤوليات دولية». وأكدت أنهما «تسعيان جاهدتين لإيجاد إجابات للتحديات الكبرى، خصوصاً تحديات المناخ، والتنوع البيولوجي، وأي شيء يمكن أن يخفف التوترات في العالم».

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