روسيا تسقط 16 مسيّرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

المصدر: عواصم - وكالات

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أفادت وزارة الدفاع في موسكو، أمس، بأن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 13 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 3 مسيّرات أخرى، فوق فولغوغراد جنوبي روسيا إلى الشرق من أوكرانيا. وأكدت روسيا تصدّيها للمسيّرات بنجاح، موضحة أن تقارير الأضرار ستظهر لاحقاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان «أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم (...) باللجوء إلى مسيّرات جوية ضد مواقع في أراضي روسيا الاتحادية». وأوضحت: «أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 مسيّرة، 13 فوق شبه جزيرة القرم، و3 فوق منطقة فولغوغراد».

في الأثناء، أعلن الجيش الأوكراني أنّ أنظمة دفاعه الجوي، أسقطت خلال الليل 3 مسيّرات، أطلقتها القوات الروسية. وأضاف أنها أطلقت صاروخين جويين موجهين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من جهتها، شنت أوكرانيا، إحدى أكبر هجماتها بمسيّرات على شبه جزيرة القرم، منذ اندلاع الحرب، بحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، عن مسؤولين روس.

وقال حاكم إقليم خيرسون، فلاديمير سالدو، إن أوكرانيا شنت هجوماً كبيراً بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم في وقت مبكر، أمس.

وأكد سالدو إسقاط عشرات الطائرات المسيّرة فوق الإقليم، كما الجزء الشمالي من شبه جزيرة القرم.

في الغضون، قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية، كثفت مساعيها على مدار أسابيع لاقتحام مدينة أفدييفكا، ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي البلاد، موضحين أن القوات الروسية، تشن موجة ثالثة من الهجمات على أفدييفكا، وتقصف بشكل ممنهج وسط المدينة الصناعية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، فيتالي باراباش، بدأت الموجة الثالثة (من الهجمات).. إنهم يهاجمون من كل الجهات، من الجانبين الجنوبي والشمالي، كما فعلوا من قبل، إنهم يهاجمون المنطقة الصناعية.

وأضاف أنه بعد قصف مدفعي، وجوي، مكثّف، هاجمت القوات الروسية المدينة، شديدة التحصين من اتجاه إضافي، وانتشرت على طول خط التماس، بينما كانت تهاجم من قبل بتشكيل الصفوف الرأسية الطويلة، مضيفاً أن المدينة تتعرض لما يصل إلى 40 قصفاً يومياً.

وتابع: القوات الروسية استهدفت أفدييفكا بقنابل جوية موجهة، وذخائر عنقودية، ونفذت 30 إلى 40 ضربة «كبيرة» كل يوم. وأكد باراباش أن 1350 شخصاً لا يزالون في البلدة التي كانت تعد قبل الحرب نحو 30 ألفاً، منبهاً إلى إجلاء 102 شخص خلال الأسبوع الماضي.

تقع أفدييفكا على الأطراف الشمالية لمدينة دونييتسك، وهي مدينة تقع في إقليم يحمل الاسم نفسه. بينما يمنح موقع أفدييفكا، القوات الأوكرانية مزايا مدفعية على المدينة، ويمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لها لتحرير دونييتسك.

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