حدث وتاريخ.. 25 نوفمبر

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التاريخ:
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1915 قدم ألبرت أينشتاين المعادلات الميدانية للنسبية العامة إلى الأكاديمية البروسية للعلوم.

 

 

 

 

 

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