حدث وتاريخ.. 25 نوفمبر 1915 قدم ألبرت أينشتاين المعادلات الميدانية للنسبية العامة إلى الأكاديمية البروسية للعلوم. 1956 توحيد جيوش مصر وسوريا والأردن تحت القيادة المصرية. 1975 استقلال سورينام عن هولندا، بعلم جديد، والحاكم العام السابق يوهان فرير، يصبح أول رئيس. 1986 افتتاح جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين. صورة التاريخ: 25 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1915 قدم ألبرت أينشتاين المعادلات الميدانية للنسبية العامة إلى الأكاديمية البروسية للعلوم. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App