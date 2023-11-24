بايدن: الصفقة مجرد بداية.. وفرصة تمديد الهدنة في غزة كبيرة

المصدر: البيان

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية، ومرت بسلام حتى الآن.

وقال إن هناك فرصة حقيقية من أجل تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، والتي بدأت الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

وفيما اعتبر بايدن "وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، شدد على ضرورة "إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".

وأثنى الرئيس الأمريكي، على الدبلوماسية الأمريكية التي أسهمت في إتمام صفقة إطلاق سراح الأسرى.

كما توجه بالشكر إلى قادة كل من قطر ومصر على مساهمتهم في هذا الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق حل الدولتين كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب.

وقال: "نتطلع لإنهاء دائرة العنف لنصل إلى حل يجعل الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في سلام وفق حل الدولتين".

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