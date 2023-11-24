وسط تناحر العديد من العصابات .. أصغر رئيس في تاريخ الأكوادور يعد بالتغيير

المصدر: د ب ا

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أصبح الرئيس الإكوادوري الجديد دانيال نوبوا الآن رسميا أصغر رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، وذلك بعد توليه المنصب يوم أمس الخميس.

وقال الرئيس، 35 عاما، نجل رجل الأعمال الثري ألفارو نوبوا، الذي ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية خمس مرات في السابق،" الكثيرون يحاولون تصنيف الحكومة الجديدة إلى تيارات سياسية أو أيديولوجية قديمة، لكننا نركز على التغيير والمستقبل".

وسيتولى دانيال نوبوا منصبه حتى مايو 2025 فقط - حتى نهاية فترة الولاية المقررة أصلا للرئيس المنتهية ولايته جييرمو لاسو.

ويرى الكثير من الإكوادوريين أن الوضع الأمني يشكل أكبر مشكلة تعاني منها البلاد.

وكان معدل جرائم القتل الذي بلغ نحو 25 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي هو الأعلى في تاريخ الدولة الواقعة في منطقة الأنديز وواحد من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية.

وقبيل الجولة الأولى من الانتخابات، قتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، الذي وعد بمحاربة الفساد، بالرصاص بعد تجمع انتخابي.

وتتناحر العديد من العصابات المرتبطة بالعصابات المكسيكية القوية من أجل طرق تهريب المخدرات. وتعتبر الإكوادور بلد عبور مهما لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

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