بايدن يقدم فطائر اليقطين لرجال الإطفاء ويأمل في إطلاق سراح الرهائن

المصدر: د ب ا

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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن فطائر اليقطين لرجال الإطفاء أمس الخميس للاحتفال بعيد الشكر وعبر عن أمله في إطلاق سراح الرهائن خلال الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

وأمضى بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، جزءا من وقته في التحدث إلى الزعماء الأجانب عن الحرب.

وقال للصحفيين خلال زيارته لمركز الإطفاء أمس الخميس إنه لن يكشف عن أي مستجدات بخصوص الرهائن قبل الجمعة، لكنه يأمل في أن تكون طفلة أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات من بين المفرج عنهم أولا.

وأفاد وسطاء قطريون بأن الهدنة ستبدأ صباح اليوم الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس وتستمر لأربعة أيام، وسيتم إطلاق سراح مجموعة من 13 امرأة وطفلا إسرائيليا محتجزين كرهائن في وقت لاحق من اليوم.

ويمثل قضاء بايدن عطلة عيد الشكر في نانتوكيت تقليدا عائليا مستمرا منذ عقود.

وبعد أن قدم الفطائر مع زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، عادا إلى مكان إقامتهما خلال الرحلة وهو منزل يملكه صديقهما ديفيد روبنستاين، الملياردير والمؤسس المشارك لشركة الاستثمار المباشر العملاقة كارلايل.

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