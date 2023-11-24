روسيا تصد هجمات أوكرانية في زابوريجيا وخيرسون

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، وتكبيدها خسائر تقدر بنحو 20 عسكرياً، خلال الساعات الأخيرة، فضلاً عن العديد من المعدات العسكرية.

من جهته، أكد وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لاندسبيرغيس، أن أوكرانيا تتعرض لمخاطر بدفعها إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا بشكل غير طوعي بسبب إخفاق حلفائها في إمدادها بالأسلحة والذخيرة التي تحتاجها لكسب الحرب، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، تقرير وزارة الدفاع اليومي بشأن سير العملية العسكرية الخاصة: «على محور زابوريجيا، صدت وحدات تجمع القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، أربع هجمات من قبل مجموعات قوات الهجوم التابعة للواء الميكانيكي 33 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوريجيا».

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن «مجمل خسائر (كييف) بلغت نحو 20 عسكرياً، ودبابتين، و11 عربة عسكرية مصفحة، و4 سيارات، ومدفع «هاوتزر دي 20»».

وعلى محور خيرسون، أفادت الوزارة بضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والطيران العسكري، والطائرات المسيّرة، والقوات الصاروخية، والمدفعية، لمجموعات القوات الروسية، مستودع ذخيرة للطيران، ومركز اتصالات في مطار في منطقة خميلنيتسكي، فضلاً عن القوة البشرية والعسكرية والمعدات في 112 منطقة أخرى». وأضافت: «بلغت خسائر القوات الأوكرانية، على محور خيرسون 50 عسكرياً، و4 سيارات، ومدفعي «هاوتزر» من طراز «مستا-بي».

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مروحية من طراز «مي 8»، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم اعتراض 8 صواريخ من راجمات «هيمارس».

بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 24 طائرة أوكرانية مسيّرة في مناطق أوشيريتوفاتو في مقاطعة زابوريجيا، وبيسكي، ومارينكا، ونوفوبيتريكيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريوفكا، وفيرخنيكامينكا، في جمهورية لوجانسك الشعبية. في الغضون، حذّر وزير خارجية ليتوانيا، من أن تسود حالة من الإحباط بين حلفاء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، مع توقف عمليات التسليم، وتلاشي الدعم.

وأضاف لاندسبيرغيس، أن افتقار كييف إلى أنظمة الصواريخ والذخيرة، وكذلك عملية صنع القرار، التي تستغرق شهوراً في الاتحاد الأوروبي، يعد مخاطرة تتمثل في وضع أوكرانيا في موقف ليس لديها فيه خيار سوى المقاضاة من أجل السلام.

وصرح لاندسبيرغيس في مقابلة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية العامة «إل آر تي»: «لن يكون هذا هو خيار أوكرانيا.. أوكرانيا التي نعرفها، وأوكرانيا التي نساعدها، طالما نحن على قيد الحياة، لن تختار أبداً التفاوض مع (الروس)، لكن الواقع قد يفرض ذلك ببساطة».

وتابع: «الأمر يبدو هزلياً عندما نرى كوريا الشمالية تساعد روسيا أكثر مما يفعله الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا»، في إشارة إلى عمليات التسليم من بيونغيانغ لموسكو في الأسابيع الأخيرة.

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