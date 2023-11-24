بريطانيا.. مستوى قياسي للمهاجرين في 2022

المصدر: لندن - د.ب.أ

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أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أمس، بأن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة سجّل رقماً قياسياً جديداً فاق التوقعات السابقة.

وكشفت التقديرات المنقّحة الصادرة عن المكتب أنه حتى ديسمبر 2022، وصل صافي الهجرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 745 ألف شخص، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وكانت التقديرات السابقة للسنة المنتهية في ديسمبر ذاته، بلغت 606 آلاف شخص، لكن مكتب الإحصاء الوطني قام منذ ذلك الحين بتعديل الرقم صعوداً في ضوء «الأنماط غير المتوقعة» لسلوك المهاجرين.

وقالت ماغي مورغان، من مكتب الإحصاء الوطني: «إن أحدث إحصاءات الهجرة لدينا دائماً ما تكون مؤقتة، تدعمها افتراضات حول ما إذا كنا نعتقد أن الأشخاص سيبقون لمدة 12 شهراً أو أكثر».

وأظهرت الأرقام الجديدة أن 1.18 مليون شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وسط ترجيح مغادرة 508 آلاف، ما يجعل صافي الهجرة عند 672 ألفاً.

وذكر «الإحصاء الوطني» أن معظم الوافدين إلى المملكة المتحدة بنهاية يونيو الماضي كانوا مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، بلغوا 968 ألفاً، يليهم 129 ألفاً من الاتحاد الأوروبي، و84 ألفاً بريطانيين.

وصرح غاي ليندوب، من مكتب الإحصاء الوطني: «سجل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة مستويات قياسية، مدفوعاً بارتفاع عدد الوافدين للعمل، وزيادة أعداد الطلاب وسلسلة من الأحداث العالمية». وأضاف: «قبل جائحة «كوفيد 19»، كانت الهجرة مستقرة نسبياً، لكن الأنماط، والسلوكيات، تغيرت بشكل كبير منذ ذلك الحين».

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