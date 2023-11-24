وزير داخلية بريطانيا يعتذر لانتهاك قواعد الأدب في البرلمان

المصدر: أ ف ب

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كشف مصدر ومتحدث باسم وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن الوزير اعتذر، أمس، عن انتهاك قواعد الأدب في البرلمان البريطاني، بعد توجيهه انتقادات مسيئة إلى أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال.

وتعرَّض كليفرلي لضغوط للاعتذار، بعد مزاعم بأنه شهّر بدائرة انتخابية شمالي بريطانيا في مجلس العموم، الأربعاء.

لكنَّ مصدراً مقرباً من الوزير المحافظ قال إن تصريحاته كانت موجهة نحو النائب عن ستوكتون نورث وليس الدائرة الانتخابية بأسرها.

وقال المصدر إن «جيمس تفوَّه بتعليق»، مشيراً إلى أنه وصف أليكس كاننغهام بألفاظ نابية، وأضاف: «وهو يعتذر عن اللغة غير البرلمانية».

ويصف برلمان المملكة المتحدة «اللغة غير البرلمانية» بأنها تلك التي «تخالف قواعد الأدب في مجلس العموم».

ويضيف أن النعوت التي اعترض عليها رئيس مجلس النواب على مر السنين تشمل «المنافق، والجبان، والغبي، وابن الشارع، والخائن»، وغيرها.

وجاءت تصريحات كليفرلي بعد أن وجَّه كانينغهام سؤالاً، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء: «لماذا يعيش 34 في المئة من الأطفال في دائرتي الانتخابية في فقر؟».

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