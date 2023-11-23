إصابة 3 أطفال وامرأة بحادث طعن في أيرلندا

المصدر: ا ب

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أصيب ثلاثة أطفال وامرأة، "الخميس"، وسط مدينة دبلن، فيما وصفته شرطة أيرلندا بحادث خطير للأمن العام.

عانى رجل أيضا من جروح خلال العنف الذي وقع أمام مدرسة بعد الواحدة والنصف مساءً بقليل.

وقالت وسائل إعلام أيرلندية إن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات بجروح ناتجة عن طعن.

وعبر رئيس الوزراء، ليو فارادكار، عن صدمته، وقال إن مشتبها به ألقي القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن طفلة وامرأة أصيبتا بشكل خطير في الحادث. لكن الرجل والطفلين الآخرين أصيبوا بإصابات أقل خطورة.

وتابعت أنها "تتبع خطاً محدداً للتحقيق" ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وصرحت وزيرة العدل الأيرلندية، هيلين ماكينتي، بأنها "مصدومة بشدة" من "الهجوم المروع على ثلاثة أطفال صغار وامرأة".

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