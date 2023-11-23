سول تؤكد نجاح بيونغ يانغ في وضع قمر اصطناعي تجسّسي في المدار

المصدر: أ ف ب

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أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية الخميس أنّ كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار، مشيرة بالمقابل إلى أنّه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكّد بيونغ يانغ.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق القمر بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونغ يانغ.

ونقل النائب يو سانغ-بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية إنّ "جهاز الاستخبارات الوطنية يعتقد أنّ عملية إطلاق قمر التجسّس الاصطناعي كانت ناجحة وأنّ القمر وُضع في مسار مداري"، مضيفا أنه "بعد القمّة" التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سبتمبر "قدّم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلّقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني. روسيا حلّلت هذه البيانات وأبلغت الشمال" بما خلصت إليه تحليلاتها.

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