روسيا تنشر صاروخاً نووياً جديداً في منطقة كالوغا

المصدر: موسكو - وكالات

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس إن موسكو نشرت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز «يارس» في قاعدة كوزلسكي في منطقة كالوغا جنوب غربي موسكو.

وقالت الوزارة في بيان أن الصاروخ «يارس» الذي تم تطويره في الألفينات ، قادر على حمل رؤوس نووية حرارية متعددة، بأنه أحد الأسلحة النووية القادرة على اختراق الدرع الصاروخية التي تمتلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن فوج كوزلسكي العسكري، حيث جرى تحميل الصاروخ الجديد في صومعة إطلاق تحت الأرض، هو الفوج الأول في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التي يبدأ تحديثها إلى صواريخ «يارس» في صوامع تحت الأرض.

ونشرت الصواريخ في بادئ الأمر في أفواج عسكرية أخرى في نسخة متنقلة. وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع: «تم إحباط محاولة من جانب النظام الأوكراني لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات من دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي». وأضافت الوزارة: «جرى تدمير 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة الدفاعات الجوية».

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 320 ألفاً و670 جندياً، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة «خسرت روسيا أيضاً 5 آلاف و446 دبابة و10 آلاف و188 من المركبات المدرعة و7 آلاف و769 من النظم المدفعية و899 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و589 من أنظمة الدفاع الجوي». وأوضحت الهيئة أن الخسائر شملت 324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلاً عن 10 آلاف و159 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1105 من المعدات الخاصة و5 آلاف و784 طائرة مسيرة وإسقاط 1564 من صواريخ كروز وغواصة واحدة.

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