حماس حصلت على ما تريد .. وزير إسرائيلي ينتقد اتفاق وقف إطلاق النار

المصدر: د ب ا

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جدد وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير معارضته الشديدة لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام وإطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكتب بن غفير على منصة إكس "لقد أرادت حماس هذا الوقت المستقطع أكثر من أي شيء آخر".

وقال الوزير في منشور طويل، إن حماس كانت تتوق لإطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين رهائن حيث إن محنتهم تتسبب في "ضغط دولي" كبير على الحركة.

وأضاف بن غفير أن حماس تريد أيضا الحصول في المقابل على الوقود والإفراج عن المساجين ووقف العمليات (العسكرية) وحتى حظر الرحلات الجوية. ولقد حصلوا على كل هذا.

وأضاف أن وقف إطلاق النار سوف يعطي حماس وقتا لإعادة الإمداد وإعادة ترتيب نفسها، مشيرا إلى أن إسرائيل تكرر نفس أخطاء الماضي.

وأشار إلى اتفاق يرجع لعام 2011، الذي مازال مثيرا للجدل في إسرائيل لليوم، وحينها، جرى الإفراج عن أكثر من ألف سجين فلسطيني، بما في ذلك قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس لمدة خمس سنوات.

يشار إلى أن وزير الشرطة والأمن اليميني المتطرف مستبعد من مجلس الحرب الإسرائيلي.

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