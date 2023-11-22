وصلت إلى 16.5 مليار يورو .. مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب ا

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أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية أخرى لأوكرانيا بقيمة 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) لمساعدة الحكومة في كييف على تلبية احتياجاتها التمويلية الملحة.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه بعد إرسال المساعدات اليوم، تكون الكتلة الأوروبية قد قدمت 5ر16 مليار يورو هذا العام لدعم موازنة كييف.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان" في ظل الحرب الروسية العدوانية، أثبتت المساعدات المالية من جانب أوروبا أنها ذات أهمية للاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا ولاستمرار خدماتها العامة الاساسية".

ومع حساب المساعدات العسكرية، يبلغ إجمالي حجم الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 85 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

واقترحت المفوضية منح أوكرانيا 50 مليار يورو حتى عام 2027.

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