باريس تأمل بالإفراج عن رهائن فرنسيين في اتفاق الهدنة

المصدر: ا ف ب

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أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء عن أمل باريس بأن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق "الهدنة الإنسانية" المبرم بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت كولونا لإذاعة "فرانس إنتر"، "نأمل بأن يكون ثمة فرنسيون. نأمل بذلك ونعمل على ذلك". ورحبت الوزيرة كذلك "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

وهناك ثمانية فرنسيين في عداد المفقودين، وما زالت فرنسا تجهل حتى الآن ما إذا كان بعضهم فقط احتجزوا رهائن.

وقالت كولونا "علينا أن نميز بين الحالات التي لدينا يقين بشأنها عن الأخرى".

وعندما سئلت عن سبب عدم تحديد ما إذا كان سيطلق سراح فرنسيين أجابت "من باب الحذر، يجب على كل طرف أن ينفّذ التزاماته بموجب العقد، ولا ينبغي أن يعيق أي شيء العملية".

وذكّرت أيضا بأن الرهائن محتجزون لدى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، ما يعقّد العملية.

كذلك، أشادت كولونا "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق، وبعمل إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابعت "يجب الترحيب بهذا الاتفاق. إنها لحظة أمل حقيقي"، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الهدنة إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه ينبغي لإسرائيل أن تقوم بكل ما في وسعها لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين مشددة على أن "هناك الكثير من القتلى، ونحن نقول ذلك منذ أسابيع".

وأعربت أيضا عن تأييد فرنسا فرض رقابة أكبر على مساعدات التنمية الأوروبية للفلسطينيين مع أن عمليات التدقيق الأخيرة أظهرت أن حماس لم تستفد منها.

وأوضحت "لقد تطرقنا إلى ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الاثنين" في بروكسل.

لكنها شددت على أن "عمليات التدقيق التي أجريت أبرزت عدم وجود أي حالة لاختلاس أموال".

وأعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لمواصلة مساعدات التنمية للفلسطينيين بعد مراجعة أظهرت أن حماس التي تعتبرها بروكسل منظمة "إرهابية"، لم تستفد من أي اموال أوروبية.

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