هجمات واسعة متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو- كييف- وكالات

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تضرّر مستشفى ومبنى في منجم للمعادن وبنى تحتية مدنية أخرى، في هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ في شرق أوكرانيا، فيما قالت روسيا إن قوات من مشاة البحرية وسلاح الجو والمدفعية أحبطت محاولات أوكرانية جديدة للحصول على موطئ قدم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وعلى جزر عند مصب النهر في جنوب أوكرانيا.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية في بيان أن «مستشفى مدينة سيليدوف المركزي في منطقة دونيتسك ومبنى منجم كوتلياريفسكا وبنى تحتية مدنية أخرى تعرضت للتدمير والأضرار». وأشارت إلى أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ موجهة وصاروخ كروز و11 مسيرة هجومية، مؤكدة أنها اعترضت هذا الصاروخ وعشر مسيّرات.

ومن جهته، أعلن إيهور كليمينكو، وزير الداخلية، عبر تطبيق «تليغرام» تضرر اثنين من مباني المستشفى وإصابة 6 مدنيين، مضيفاً: «ربما يكون هناك ضحايا تحت الأنقاض».

الى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات مشاة البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود أحبطت كل محاولات القوات الأوكرانية للقيام بعمليات إنزال برمائية على جزر دنيبرو والضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

خسائر

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، وفقدت معدات في محاولات فاشلة للوصول إلى جزر في نهر دنيبرو. ومن شأن عبور دنيبرو أن يجعل وحدات أوكرانية مكشوفة بين النهر والمستنقعات من جهة والخطوط الروسية شديدة التحصين من جهة أخرى.

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