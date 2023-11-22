سيئول: بيونغ يانغ أطلقت «قمراً اصطناعياً للتجسس العسكري»

المصدر: سيئول- وكالات

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قال الجيش الكوري الجنوبي، أمس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً تزعم أنه يحمل قمراً اصطناعياً للتجسس العسكري، بعد محاولتيها الفاشلتين في مايو وأغسطس على التوالي.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في رسالة نصية أرسلتها للصحفيين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً تزعم أنه يحمل قمراً اصطناعياً للتجسس العسكري جنوباً.

وجاءت المحاولة الثالثة لإطلاق القمر الصناعي بعد مرور 89 يوماً من محاولتها الثانية الفاشلة في يوم 24 أغسطس.

ومضت بيونغ يانغ في عملية الإطلاق قبل يوم واحد من الفترة الزمنية التي حددتها للإطلاق. وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت الحكومة اليابانية في وقت سابق بأنها ستطلق قمراً اصطناعياً للتجسس العسكري خلال الفترة ما بين يوم الأربعاء والأول من ديسمبر.

وفشلت الجهود السابقة التي بذلتها كوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في المدار في المحاولتين السابقتين بسبب مشاكل في المحرك وأسباب أخرى.

وحذرت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية من عملية الإطلاق الجديدة قائلة إنها ستكون انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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