أوكرانيا تقيل اثنين من كبار مسؤولي الأمن السيبراني في تحقيق فساد يشمل شراء برمجيات

المصدر: أ ب

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قال مسؤولون أوكرانيون، يوم الإثنين، إن اثنين من كبار مسؤولي الأمن السيبراني المدنيين تمت إقالتهما بسبب مزاعم فساد تتعلق بشراء برمجيات بين عامي 2020 و2022.

ومن بين المسؤولين المقالين فيكتور زورا، المعروف بأنه وجه جهود أوكرانيا المدعوم من الغرب لمواجهة القرصنة الروسية.

كما تمت إقالة مدير زورا، يوري شيغول، رئيس الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات.

وأعلن عن هويتهيما تاراس ميلنيتشوك، وهو مسؤول كبير في مجلس الوزراء.

ولم يتم ذكر اسم أي من الرجلين في بيان صادر عن المكتب الوطني لمكافحة الفساد.

وتعد هذه الإقالة الأحدث في إطار جهود أوكرانيا لمكافحة الفساد في حين تسعى إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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