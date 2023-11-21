غوتيريش: نظام «حماية» في غزة برعاية الأمم المتحدة ليس حلاً

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أن إقامة نظام «حماية» تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة، بعد الحرب لن يكون حلاً، داعياً إلى «مرحلة انتقالية»، تشارك فيها جهات فاعلة متعددة، أبرزها الولايات المتحدة، والدول العربية.

وقال غوتيريش في تصريح للصحافيين: «من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة، ولكي يكون هذا ممكناً فمن الضروري أن نتحرك بعد الحرب بشكل حاسم، ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين».

وأوضح أن ذلك يتطلب «تقوية السلطة الفلسطينية لتتحمل المسؤولية عن غزة»، لكن «السلطة الفلسطينية لا يمكنها الذهاب إلى غزة بالدبابات الإسرائيلية»، لذلك «يجب على المجتمع الدولي أن يفكر في فترة انتقالية»، وأضاف: «لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل.

أعتقد أننا بحاجة إلى مقاربة بعدة فاعلين، بحيث تتعاون مختلف البلدان والكيانات»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة من بين هذه الجهات الفاعلة باعتبارها الضامنة «لأمن إسرائيل والدول العربية في المنطقة».

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