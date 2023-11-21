أمريكا: دعمنا لأوكرانيا سيستمر لفترة طويلة

المصدر: كييف،موسكو - وكالات

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن دعم واشنطن سيستمر «لفترة طويلة»، وذلك خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى كييف.

وقال أوستن لزيلينسكي إن «الرسالة التي أحملها لك هي أن الولايات المتحدة إلى جانبك، وسنبقى معك لفترة طويلة». فيما أشاد الرئيس الأوكراني بزيارة وزير الدفاع، معتبراً أنها «مؤشر مهم للغاية».

وتهدف الزيارة لطمأنة أوكرانيا بشأن استمرار دعم واشنطن لها في مواجهتها لروسيا. وتشكل واشنطن الطرف المانح الأكبر للمساعدة العسكرية إلى كييف، ومن شأن احتمال تخفيض المساعدة العسكرية الأمريكية أن يشكل ضربة لأوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية وأمنية لأوكرانيا بعشرات مليارات الدولارات وتعهدت مراراً وتكراراً دعم كييف «مهما طال ذلك» لكن معارضة مشرعين جمهوريين متشددين في واشنطن أثارت شكوكاً حول المساعدة الأمريكية لهذا البلد في المستقبل.

إلى ذلك، قالت السلطات الأوكرانية إن شخصين لقيا حتفهما في ساعة مبكرة من صباح أمس بعدما قصفت القوات الروسية موقف سيارات في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد نحو 340 جندياً أوكرانياً بغارات جوية وصاروخية ومدفعية في مختلف محاور القتال. وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» أنه تم صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 30 عسكرياً.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية خسرت على محور كراسني ليمان ما يصل إلى 50 عسكرياً، إضافة إلى أكثر من 130 جندياً على محور دونيتسك و70 آخرين على محور جنوب دونيتسك.

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