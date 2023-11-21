قتلى ومفقودون في عاصفة قوية ضربت تركيا

المصدر: إسطنبول - وكالات

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لقي تسعة أشخاص حتفهم في عواصف شديدة ضربت تركيا، في حين اعتبر 11 بحاراً بعداد المفقودين في البحر الأسود.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا‭‭‭،‬‬‬ أمس: «إن فرق الإنقاذ بحثت عن 11 فرداً مفقوداً من طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البحر الأسود وسط عواصف أودت بحياة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم فرد من طاقم السفينة».

وأضاف: إن السفينة «كافكامتلر»، التي ترفع العلم التركي وعلى متنها طاقم يتألف من 12 فرداً غرقت قبالة ساحل منطقة إيريجلي، في إقليم زونجولداك بشمال غربي تركيا، وإنه تم انتشال جثة أحد أفراد الطاقم.

وكان قبطان السفينة قد أبلغ أول من أمس أنها تنجرف نحو حاجز الأمواج في إيريجلي وييرليكايا، ومن المحتمل أن تكون السفينة قد اصطدمت بالحواجز بعد ذلك.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية وحال الطقس العاصف دون إرسال سفن وطائرات لإجراء أعمال البحث حتى صباح أمس.

وقال يرلي قايا للصحافيين: «إن العواصف والفيضانات التي شهدتها تركيا مطلع الأسبوع أدت إلى مقتل أربعة أشخاص في إقليم باتمان بجنوب شرقي البلاد، وثلاثة أشخاص في زونجولداك، وشخص آخر في ديار بكر بجنوب شرقي البلاد أيضاً».

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