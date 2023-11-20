الحرب على غزة تخلف "محرقة وظائف" في إسرائيل

المصدر: البيان، رويترز

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أظهرت إحصائيات رسمية إسرائيلية عن ارتفاع كبير في معدل البطالة بإسرائيل بسبب الحرب في غزة وتسببت في فقدان 265 ألف إسرائيلي وظائفهم خلال شهر أكتوبر، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتشمل الإحصائية 24 يوماً الأولى من الحرب، أي بمعدل وسطي يبلغ 11 ألف وظيفة يومياً في ظل الحرب.

وذكر مكتب الإحصاءات المركزي اليوم الاثنين إن معدل البطالة في إسرائيل ارتفع إلى نحو عشرة في المئة في أكتوبر بعدما أدت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى نزوح عشرات الآلاف ممن كانوا يعيشون بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

واستقر معدل البطالة الرئيسي عند 3.4 في المئة الشهر الماضي.

وبلغ معدل البطالة 9.6 في المئة في أكتوبر بواقع 428400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163600 في سبتمبر قبل هجوم مقاتلي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

واستدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب الهجوم. وأظهرت بيانات رسمية أن إسرائيل منحت حوالي 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5 في المئة من 61.1 في المئة.

وكان انخفاض معدل البطالة يدعم النمو الاقتصادي لإسرائيل، لكن في ظل فقدان كثيرين لوظائفهم أو وجودهم في إجازة فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وأن ينمو بنسبة 2.3 في المئة فقط في 2023 وهو أقل مما كان متوقعاً.

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