العواصف تربك الحياة في 3 دول

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

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لقي شخصان حتفهما في بلغاريا، نهاية هذا الأسبوع، جراء عاصفة عنيفة ضربت كذلك رومانيا المجاورة، وأدت أيضاً إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ساحل البحر الأسود، فيما أعلنت السلطات الكينية، أنّ عشرات آلاف الأشخاص تضرّروا بسبب الأمطار والفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقالت الشرطة البلغارية في بيان، أمس، إن امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً، لقيت حتفها عندما سقطت عليها شجرة في مدينة فارنا (شرق) مساء السبت.

وفي وقت سابق في صوفيا، قُتل سائق يبلغ 65 عاماً، عندما سقطت شجرة على سيارته، وتم نقل زوجته إلى المستشفى في حالة خطرة. وضربت العاصفة نفسها رومانيا المجاورة، التي اضطرت إلى إغلاق موانئ البحر الأسود. وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية إنذاراً أحمر، وهو أعلى مستوى، في مدينتي كونستانتا وتولسيا.

في الأثناء، أعلنت السلطات الكينية، أمس، أنّ عشرات آلاف الأشخاص تضرّروا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، ما أدّى أيضاً إلى تعطيل خدمات الشحن في ميناء مومباسا. وقال نائب الرئيس ريغاثي غاتشاغوا، في بيان، إنّ نحو 80 ألف أسرة كينية تأثّرت «وهذا العدد يتزايد كلّ يوم».

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