7 قتلى بإطلاق نار في الكونغو الديمقراطية

المصدر: كينشاسا - أ.ف.ب

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قُتل سبعة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار، مساء أول من أمس، في شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دار قتال بين الجيش ومتمردين من حركة «إم 23»، أمس ، حسبما أفادت عدة مصادر محلية.

ولم تتضح ملابسات إطلاق النار الذي حدث في إقليم نيراغونغو في مخيم للنازحين شمال العاصمة الإقليمية غوما.وقال مصدر طبي «لم نحدد منفذي إطلاق النار»، مشيراً إلى سقوط سبعة قتلى، هم أربعة مدنيين، وثلاثة عسكريين، إضافة إلى 11 جريحاً.

وبحسب قائد الشرطة في نيراغونغو الكولونيل باتريك إيدوما، أطلق عناصر ميليشيات «من السكان الأصليين»، النار «لتخويف النازحين الذين يسيطرون على أراضيهم».

ويشهد إقليم شمال كيفو تمرداً منذ عامين، تقوده حركة «إم 23» (حركة «23 مارس»).

وفي إقليم ماسيسي المجاور، وردت أنباء عن قتال أمس بين الجيش والمتمردين، بعد أيام من توقف الاشتباكات.

وقال مصدر أمني :هاجَمَنا مقاتلو حركة «إم 23» في كارينغا، قرب حديقة فيرونغا. وأضاف المصدر نفسه أنه تم إخراج الجنود من مواقعهم «لكننا سنستعيد المنطقة».

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