نستقبل جنازة كل ساعة ودفنّا 50 جندياً في يومين .. مدير مقبرة إسرائيلية يكشف تفاصيل القتلى

المصدر: وكالات

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نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية مقابلة دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية تحدث فيها عن الفترة العصيبة التي يمرون بها جرّاء المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال باروخ، خلال المقابلة التي نُشرت يوم أمس السبت، إن عمله في المقبرة العسكرية ينصب على تجهيز القبور لقتلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والعناية بها.

وأوضح باروخ أنهم يستقبلون القتلى، كاشفاً أنهم قاموا بدفن 50 قتيلاً خلال يومين، مضيفا الآن نحن في فترة صعبة جدا. نحن نقيم هنا جنازة كل ساعة أو كل ساعة ونصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد مقتل خمسة جنود في قطاع غزة، ما يرفع إلى 64 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.

وقال الجيش إن أربعة من القتلى الخمسة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت.

وأعلن الجيش أن 383 من جنوده قتلوا منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم الأحد بمقتل 41 فردًا من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي بوسط مدينة غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصًا ينتمون إلى عائلة ملكة، قتلوا في هذه الضربة التي وقعت فجرا في حي الزيتون الذي شهد صباحًا مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس، وفق مراسل فرانس برس الذي أشار أيضًا إلى ضربات جوية.

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