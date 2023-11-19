المناطق الآمنة لحماية المدنيين في مناطق النزاع.. ماهي وماشروط إقامتها؟

المصدر: وكالات

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اقترحت إسرائيل إقامة "مناطق آمنة" للنازحين في جنوب غزة خلال توسيع عملياتها، وهو الأمر الذي رفضته الوكالات الأممية،مؤكدة في بيان مشترك انعدام الشروط اللازمة لإقامة تلك المناطق، محذرة من أن عدم مواكبة تلك المعايير قد يعد انتهاكا للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الدولية رفضها إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة دون موافقة جميع الأطراف، وما "لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى وتوفر آلية للإشراف على تنفيذها".

وقالت اللجنة إن المقترحات الداعية إلى إنشاء "مناطق آمنة" في غزة من جانب واحد تخاطر بإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع، ويجب رفضها، بحسب البيان.

وعرفت الوكالات الأممية في بيانها "المنطقة الآمنة" على أنها منطقة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتجنيبهم الأعمال العدائية.

ويجب أن تتوفر الشروط التالية لجميع النازحين في "المنطقة الآمنة":

اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية في المنطقة وحولها واحترام طابعها المدني.

توفير الضروريات للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية.

السماح للنازحين بالتنقل بحرية والعودة الطوعية إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن.

وأكدت اللجنة أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ما هي "المناطق الآمنة"؟

"المناطق الآمنة" هي مناطق محددة باتفاق لا يقوم بموجبه أطراف النزاع المسلح بنشر قوات عسكرية فيها أو تنفيذ هجمات عليها. كما يتم إنشاؤها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. و يمكن أن تشمل مناطق "حظر الطيران"، والتي تحظر على بعض أو كل أطراف النزاع إجراء طلعات جوية فوقها.

وتهدف هذه المناطق إلى حماية المدنيين الفارين من القتال، وتسهيل حصولهم على المساعدات الإنسانية، وقد يتطلب أحيانا أن تقوم قوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو قوات أخرى بالدفاع عنها وحمايتها.

ورغم أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لم تحدد المناطق الآمنة، لكنها تشير إليها بترتيبات مماثلة تسميها "مناطق محمية" و"مناطق منزوعة السلاح" وهي مبان أو مناطق صغيرة يتفق أطراف النزاع على حصول المدنيين داخلها على الحماية، بالإضافة إلى المناطق التي سبق تقديمها بموجب القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب.

وتسمح اتفاقيات جنيف أيضا لأطراف النزاع بإبرام "اتفاقات خاصة" لتحسين حماية المدنيين.

وبحسب القانون الدولي، لا يؤثر إنشاء "مناطق آمنة" على حظر الهجمات على المدنيين المفروض بموجب القانون الإنساني الدولي سواء أكان هؤلاء المدنيون داخل المنطقة الآمنة المحددة أم خارجها.

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