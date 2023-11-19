الحرب الأوكرانية..هجوم روسي كبير بالمسيّرات وتضرر بنى تحتية

المصدر: عواصم - وكالات

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أفاد الجيش الأوكراني، أمس، بأن القوات الروسية شنّت هجوماً كبيراً بطائرات مسيّرة خلال الليل على جنوب وشمال البلاد، أصابت منشآت بنية تحتية بأضرار.

فيما أعلن الجيش الروسي، أنه قصف قوات أوكرانية بكثافة حول نهر دنيبرو.

وقالت القوات الجوية، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية، أسقطت 29 من 38 طائرة مسيّرة أطلقت من الأراضي الروسية في هجوم خلال الليل. وذكرت القوات الجوية في بيان، أن الهجوم استهدف العديد من المناطق الأوكرانية واستمر لساعات.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية، إن منشأة بنية تحتية للطاقة، أصيبت في منطقة أوديسا الجنوبية. وأضافت في بيان على «تيليغرام»، إن مبنى إدارياً تضرر أيضاً، وأصيب مدني في الضربة.

وأكد الجيش الأوكراني أن مبنيي بنية تحتية تضررا في منطقة تشيرنيهيف شمالي البلاد على الحدود مع روسيا، وبيلاروسيا خلال الهجوم الليلي. وقال مسؤولون، إن الطائرات المسيّرة استهدفت أيضاً كييف في الهجوم الثاني منذ بداية نوفمبر الجاري، مضيفين إنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيّرة المتجهة إلى العاصمة لدى اقترابها.

قصف كثيف

في الأثناء، أعلن الجيش الروسي، أنه قصف قوات أوكرانية بكثافة حول نهر دنيبرو جنوبي البلاد، وقتل ما يصل إلى 75 جندياً أوكرانياً. فيما ذكر الجيش الأوكراني، أول من أمس، أن القوات الأوكرانية أبعدت الجنود الروس عن مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في أنحاء من منطقة خيرسون، وأنشأ رؤوس عدّة جسور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن المدفعية، والضربات الجوية، استهدفت القوات الأوكرانية في مستوطنة كاشكاريفكا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وعلى جزيرتين، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 75 من الجنود الأوكرانيين، فضلاً عن تدمير 4 سيارات. هذا، واعترفت روسيا، للمرة الأولى، الأربعاء، بأن بعض القوات الأوكرانية عبرت الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، لكنها أضافت أنهم واجهوا «نيران الجحيم».

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