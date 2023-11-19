سلاح الجو الإندونيسي يستعيد الصناديق السوداء لطائرتين محطمتين

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سلاح الجو الإندونيسي السبت استعادة الصناديق السوداء لطائرتيه المقاتلتين التعبويتين من طراز "إي إم بي- 314 سوبر توكانو" اللتين تحطمتا في حي باسوروان في إقليم جاوة الشرقية الخميس.

وذكر "الكومودور" آر أجونج ساسونجكوجاتي، رئيس إدارة الاعلام بسلاح الجو أن الصناديق السوداء تم استعادتها وهي أجهزة تسجيل بيانات مصورة ووحدات رقمية للبيانات المركزية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وصرح في مدينة مالانج بجاوة الشرقية السبت بأن: "هذه الأجهزة جاهزة للنقل إلى قاعدة عبد الرحمن صالح الجوية. واستعدنا الأحهزة لكلتا الطائرتين".

وأعرب ساسونجكوجاتي عن أمله في أن تساعد استعادة الأجهزة الجيش في الحصول على بيانات مبدئية عن سبب تحطم الطائرتين.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز