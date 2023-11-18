كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية

المصدر: أ ف ب

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بعد الضجة التي أثارها "كوماندر"، وهو كلب من نوع الراعي الألماني استُبعد من البيت الأبيض بسبب حوادث عض متكررة، أصبح الكلب الرئاسي في مولدافيا "كودروت" في دائرة الضوء بعدما عضّ الرئيس النمساوي خلال زيارة هذا الأسبوع.

وهاجم الكلب "كودروت" الذي تبنته رئيسة مولدافيا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته الخميس.

وتعرض فان دير بيلين (79 عاما) لإصابة طفيفة قال إنها ليست "سيئة" بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو.

وقال الرئيس النمساوي على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة إنه "يتفهم" تصرف الكلب لأنه "كان متوترا بسبب كل الأشخاص المحيطين به".

وأوضح فان دير بيلين الذي يشاهد في شوارع فيينا وهو ينزه كلبه "كل من يعرفني يعلم أنني عاشق كبير للكلاب".

ولم يحصل "كودروت" على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.

لكن مصير "كوماندر" كان مختلفا إذ أُقصي من البيت الأبيض في واشنطن الشهر الماضي بعدما كشف جهاز سيكريت سيرفيس لحماية الرؤساء الأميركيين أن 11 من عملائه تعرضوا للعض.

ويزور الرئيس النمساوي العاصمة المولدافية كيشيناو لدعم مساعي مولدافيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا المجاورة في أعقاب الغزو الروسي ضد كييف.

وفي هذا الشهر، أوصت المفوضية الأوروبية بفتح محادثات العضوية الرسمية.

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