روسيا تسيطر على مواقع استراتيجية جنوبي دونيتسك

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطرت القوات المسلحة الروسية على مواقع استراتيجية جنوبي دونيتسك، وصدت هجومين أوكرانيين.

فيما فقدت قوات الأخيرة خلال أسبوع أكثر من 745 عسكرياً، و48 قطعة من المعدات، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 9 مسيرات من أصل 10، في هجوم روسي ليلي على منطقتي ميكولاييف، وأوديسا، جنوباً، وجيتومير في الوسط، إضافة إلى منطقة خملنيتسكي إلى الغرب.

وقالت «الدفاع الروسية» في بيان: «في اتجاه جنوب دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة «فوستوك» على خطوط ومواقع أكثر فائدة (استراتيجية)، وصدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق نوفوميخيلوفكا، ونيكولسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية».

ضربات ونيران

بالإضافة إلى ذلك، ووفق البيان، تعرضت وحدات من لواء المشاة الآلي رقم 72، ولواء المشاة الآلي رقم 58، ولواء الدفاع الأرضي رقم 102 و127 في مناطق: أوغليدار، وستارومايورسكي، وأوروجايني، في جمهورية دونيتسك، لضربات جوية ونيران مدفعية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 745 عسكرياً، و12 مركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى راجمة «غراد».

في الغضون أعلن رئيس المركز الصحافي لقوات مجموعة «فوستوك» (الشرق) الروسية، أوليج تشيخوف، أن القوات الروسية حيدت نحو 70 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت 5 أطقم «هاون» أوكرانية على محور جنوب دونيتسك.

وصرح تشيخوف لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إنه خلال المعارك، «فقدوا خمسة أطقم «هاون»، بما في ذلك طاقم «هاون» متجول يعتمد على مركبة «همفي» أمريكية الصنع».

وقال: إنه في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت وحدات من مجموعة «فوستوك» بدعم مدفعي، محاولتين لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا، وشمال بريوتنوي، وفقدوا مركبة قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة، وقوة بشرية.

وأكد أنهم «فقدوا ما يصل إلى 70 عسكرياً في اتجاه جنوب دونيتسك، بالإضافة إلى ذلك شملت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية تدمير محطة حرب إلكترونية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين».

إلى ذلك، قال الجيش الأوكراني إن قواته نفذت «سلسلة عمليات ناجحة» في الضفة الشرقية لنهر دنبيرو في مدينة خيرسون، وأقامت عدة جسور هناك.

وفي بيان ذكرت مشاة البحرية الأوكرانية على «فيسبوك» أنها تستأنف تنفيذ عمليات في الجانب الشرقي من النهر.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، إن القوات الأوكرانية كانت تعمل على «تجريد شبه جزيرة القرم من السلاح»، مضيفاً: إنها قطعت 70 % من المسافة.

وقال الجيش الأوكراني في تقريره اليومي: إن القتال احتدم على طول خط المواجهة بأكمله من الجنوب إلى الشرق، وأبلغ عن حدوث 72 اشتباكاً قتالياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأضاف: إن أعنف المعارك دارت حول أفدييفكا، ومارينكا، وباخموت، في منطقة دونيتسك الشرقية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز