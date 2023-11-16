أمريكا تستأنف المساعدات الغذائية لإثيوبيا

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

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أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو.إس.إيد»، أول من أمس، استئناف الولايات المتحدة، اعتباراً من ديسمبر المقبل، مساعداتها الغذائية إلى إثيوبيا بعدما أبرمت اتفاقاً يتيح لها مراقبة توزيع المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.

وذكرت «يو.إس.إيد» في بيان، أن إرسال المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا سيستأنف في ديسمبر المقبل لفترة أولية مدتها عام، ستراقب خلاله الوكالة مدى وفاء أديس أبابا بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.

في الأثناء، رحبت إثيوبيا، أمس، بقرار الولايات المتحدة استئناف إرسال المساعدات الغذائية، إثر وقفها العملية منذ أشهر بسبب تحويل وجهة الإمدادات التي يتم التبرع بها.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، عبر «إكس»: «نرحب بقرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استئناف تسليم المساعدات الغذائية لإثيوبيا». وأضاف: «من الضروري تسريع عملية تسليم المساعدات لتصل إلى جميع من هم بحاجة إليها».

وتعاني إثيوبيا من أعمال عنف داخلية، وحالة اقتصادية متدهورة، وكوارث طبيعية مزمنة. فيما يعتمد 17 % من سكانها على المساعدات الغذائية الدولية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة علقتا يونيو الماضي توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا، بعدما وجهت لأديس أبابا اتهامات بعدم إيصال المساعدات لمستحقيها، وتوزيعها بدلاً من ذلك على جنودها.

ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت «يو.إس.إيد» أنها استأنفت بصورة محدودة إرسال المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا لتلبية احتياجات آلاف اللاجئين.

وتستضيف إثيوبيا ما يقرب من مليون لاجئ، غالبيتهم من جنوب السودان، والصومال، وإريتريا، يقيمون بصورة رئيسة في حوالي 30 مخيماً.

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