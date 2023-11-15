واقعة أثارت أعمال شغب في فرنسا .. الإفراج عن الشرطي قاتل الفتى نائل

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم إطلاق سراح الشرطي الذي أطلق النار على شاب خلال تدقيق مروريّ ما تسبب في مقتله نهاية يونيو بالقرب من باريس، في واقعةٍ أثارت أعمال شغب في فرنسا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وأضافت نيابة نانتير، في ضواحي باريس، أن القضاة المكلفين التحقيق قرروا "الموافقة" على طلب الإفراج الذي تقدم به الشرطي، معتبرين أن "المعايير القانونية" لتوقيفه احترازياً "لا تبدو مستوفاة في هذه المرحلة من التحقيق".

وتم توجيه تهمة القتل الى الشرطي (38 عاماً) الذي سُجن بعد إطلاق النار على الشاب نائل البالغ 17 عامًا من مسافة قريبة في 27 يونيو خلال تدقيق مروريّ في نانتير.

وأغرق مقتله الذي صوره أحد المارة، البلاد في أعمال شغب لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.

واقترن الافراج عن الشرطي بعدة شروط: "دفع كفالة"، و"حظر الاتصال بشهود أو أطراف مدنية، و"عدم الوجود في نانتير" و"حمل سلاح"، على ما اوضحت النيابة.

وكان القضاء الفرنسي قد رفض حتى الآن طلباته للإفراج عنه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز