بيونغيانغ تدين «بيان السبع» للبرنامج النووي

المصدر: سيئول - أ.ف.ب

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رفضت كوريا الشمالية، أمس، إعلاناً مشتركاً لوزراء خارجية مجموعة السبع، طالبها بالتخلي عن برنامجها النووي، وردت على التكتل، الذي يضم الاقتصادات الأغنى في العالم، يجب «أن يحل فوراً».

وكان وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والاتحاد الأوروبي، جددوا الدعوة، في بيان مشترك صدر الأسبوع الماضي، إلى «إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية».

وطالب الوزراء بيونغيانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية، ونددوا بشدة بعمليات نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا في الفترة الأخيرة، داعين البلدين إلى «وقفها فوراً».

وقال كبير مسؤولي وزارة الخارجية الكورية الشمالية، جو شول سو، إنه يرفض «تماماً» ما ورد في البيان المشترك، ويدينه «بشدة»، وانتقد «حصيلة غير مشرفة» لأعضاء مجموعة السبع، لا سيما الولايات المتحدة، «في التسبب بأضرار جسيمة للسلام والأمن الدوليين».

وأضاف: «مجموعة السبع هي من مخلفات الحرب الباردة، ويجب أن يتم حلها فوراً»، واتهمها بأنها تقوم «بخنق السلام ومهووسة بالمواجهة ومتاجرة بالحرب النووية»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

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