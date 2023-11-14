40 عاملاً محتجزون منذ 3 أيام تحت نفق منهار في الهند وعمليات الإنقاذ تتواصل

المصدر: أ ب

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واصل رجال الإنقاذ جهودهم، يوم الثلاثاء، لإزالة الأنقاض وانتشال 40 عاملا محاصرين منذ أكثر من يومين بعد انهيار نفق قيد الإنشاء شمال الهند. ويأمل المسؤولون في إخراجهم خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشارت السلطات إلى أنه سيتم دفع أنبوب فولاذي بعرض 0.76 متر من خلال فتحة الحطام المحفور بمساعدة الرافعات الهيدروليكية لسحب العمال المحاصرين.

ويستخدم حوالي 200 من رجال الإنقاذ من وكالات الإغاثة الفيدرالية وحكومات الولايات معدات حفر للوصول إليهم.

وانهار النفق يوم الأحد في ولاية أوتاراخاند، وهي ولاية جبلية تنتشر فيها المعابد الهندوسية التي تجتذب العديد من الزوار والسياح.

يشكل النفق جزءا من طريق تشاردهام المزدحم، وهو مشروع حكومي رئيسي يربط بين مواقع الحج الهندوسية المختلفة.

وقال رانجيت سينها، المسؤول الحكومي البارز، إن الحطام المتساقط يعيق عملية الإنقاذ، وأضاف أنهم يتوقعون انقاذ العمال بحلول ليل الثلاثاء أو الأربعاء، مؤكدا أن جميع العمال على قيد الحياة وإنهم زودوهم بالمياه والأغذية الجافة عبر خط أنابيب.

وتشعر عائلات العمال المحاصرين بالقلق وتتابع عملية الإنقاذ عن كثب.

وقال كارامفير سينغ، المسؤول في القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، إن الجزء المنهار من النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات يقع على بعد حوالي 200 متر من المدخل.

واضاف أن رجال الإنقاذ أقاموا أيضا اتصالات مع العمال المحاصرين باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي، وفي إحدى الحالات تم إرسال رسالة مكتوبة على الورق عبر خط الأنابيب للتواصل معهم.

وقال سينها، المسؤول الحكومي، إن النفق انهار بسبب انهيار أرضي.

وكان معظم العمال العالقين في الداخل من العمال المهاجرين من جميع أنحاء البلاد.

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