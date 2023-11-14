زيلينسكي يدعو الأوكرانيين «للتأهب» لتصعيد روسي

المصدر: موسكو - كييف

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حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه، أمس، من هجمات روسية محتملة على البنية التحتية مع اقتراب فصل الشتاء، منبهاً إلى ضرورة الاستعداد لمواجهات جديدة.

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعة مدرعة من فوج «كوستروما» المظلي التابع للقوات الجوية الروسية، دمرت موقع مراقبة ونقطة إطلاق نار للقوات الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي - في خطاب له بعد يوم من أول هجوم صاروخي روسي على كييف منذ أسابيع - أن الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الجبهة الشرقية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على البنية التحتية خلال الشتاء.

من جهته، صرح متحدث عسكري بأن هجمات روسيا على بلدة أفدييفكا الشرقية، التي تعاني من آثار الحرب، قلت حدتها في اليوم الماضي، لكن يُرجح أن تتصاعد في الأيام القادمة.

وصرح مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا شنت هجمات على البنية التحتية الأوكرانية 60 مرة خلال الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن حملة الهجمات قد بدأت بالفعل.

إلى ذلك قالت، وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن مجموعة مدرعة من فوج «كوستروما» المظلي التابع للقوات الجوية الروسية، دمرت موقع مراقبة ونقطة إطلاق نار للقوات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن المظليين قاموا بتوجيه ضربة دقيقة بصاروخ موجّه، استهدف موقع مراقبة ونقطة إطلاق نار لمشاة القوات الأوكرانية.

وتظهر المشاهد الصاروخ الروسي وهو يدمر مصدر النيران من الجانب الأوكراني ويخلف انفجاراً هائلاً.

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