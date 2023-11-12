زيلينسكي يدعو إلى الاستعداد لضربات روسية تطال البنى التحتية في الشتاء

المصدر: د ب ا

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نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد الى أن بلاده "يجب أن تستعد" لضربات روسية تطال البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا الى احتمال تصاعد هذه الضربات.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "علينا أن نستعد لاحتمال أن يزيد العدو عدد الضربات بطائرات مسيرة أو صواريخ (مستهدفا) بنانا التحتية".

واضاف "يجب أن يتركز كل انتباهنا على الدفاع على كل ما يمكن لأوكرانيا القيام به بهدف مساعدة شعبنا على تمضية الشتاء وتعزيز قدرات قواتنا".

وسبق ان اعلنت كييف أنها تعزز دفاعاتها لحماية البنى التحتية.

وتابع زيلينسكي أن "الدرع الجوية الاوكرانية باتت أقوى مما كانت عليه العام الفائت".

وتلقت اوكرانيا منظومات للدفاع الجوي من الدول الغربية، تشمل منظومة باتريوت الاميركية.

وقال ايضا "المؤسف أن (الدرع الجوية) لا تحمي جميع الاراضي في شكل كامل. ونعمل على تحسينها".

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي الى التجاوب مع ندائه.

وصدر بيانه بعيد إعلان المستشار الرئاسي أندريي يرماك وصوله الى الولايات المتحدة ضمن وفد سيبحث التعاون مع واشنطن والدعم الذي يمكن ان تقدمه.

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