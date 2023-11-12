وصفت الاتفاق بـ«التاريخي».. إسرائيل تبيع نظاماً مضاداً للصواريخ لفنلندا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم، بيع نظام الدفاع الجوي «مقلاع داوود» لفنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 340 مليون دولار أمريكي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها «وقعت اتفاقاً لبيع نظام مقلاع داوود لفنلندا»، واصفةً إياه بأنه «اتفاق تاريخي».

وقالت إن النظام الدفاعي الذي طورته شركات إسرائيلية وأمريكية بصورة مشتركة، قادر على اعتراض صواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات ومسيّرات.

وكانت إسرائيل وقعت، في سبتمبر الماضي، عقداً بقيمة 3,5 مليارات دولار لبيع نظام الصواريخ «آرو 3» لألمانيا، في صفقة اعتُبرت الكبرى في تاريخ قطاع الصناعة العسكرية في الدولة العبرية.

وقادت ألمانيا حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي، وحثت الحلفاء على شراء أنظمة ردع.

وأعلنت فنلندا، العضو الجديد في الناتو، أنها تعتزم شراء هذا النظام الدفاعي الإسرائيلي.

وتوقع محللون أن يزيد الطلب الأوروبي على الأسلحة الإسرائيلية مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

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